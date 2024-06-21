بحضور رئيس الاتحاد الدولي.. بدء اللقاء العربي الآسيوي لقادة بيوت الشباب بالقاهرة

انطلقت اليوم، الجمعة، جلسات اللقاء العربي الآسيوي لقادة بيوت الشباب العربية والآسيوية بالقاهرة، والتي تستمر يومين بحضور استيفن كرمانا رئيس الاتحاد الدولي.

الاجتماع يأتي ضمن خطط الاتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب برئاسة التونسي المنصف بن ناصر، والأمين العام د. أشرف عثمان، حيث الاجتماع تنسيقي لتوحيد قوة العرب وجذب شركاء للوقوف وراء مرشح العرب للاتحاد الدولي، وأيضًا تنسيق الجهود في الانتخابات علي مقعد رئاسة الاتحاد الدولي.

وخلال الجلسه الافتتاحية أعلن المنصف بن منصور عن ترحيبه بالضيوف والحضور وطرح وجهة نظر الاتحاد العربي بوجود أجندة عمل لتطوير خطط العمل بما يخدم الفرد والمجتمع وكشف عن استيراتيجية وطنية عربية لبيوت الشباب العربية، للمساعده في بناء الإنسان والكشف عن المبدعين وتقديم كل المساعده في استفادة المجتمع وتطويره وتوفير ما يساعد علي رفع الوعي والثقافه والفنون.

وأكد المنصف بن منصور على أن تطوير حركة بيوت الشباب ضروره ملحة لتقوم بدورها لخدمة المجتمع والبلدان، وقدم رئيس الاتحاد العربي الشكر للوزارة الشباب والرياضة بالقاهرة لرعايتها للقاء وقرارها بتنظيم احتفالية ختامية لأجندة “50 عامًا اتحاد عربي بيوت الشباب بالعربية”.

وتقدم بالشكر أيضًا حإلى وزير الشباب الليبي فتح الله عبداللطيف الزيني لجهوده في تقديم احتفالية العيد الفضي للاتحاد العربي لبيوت الشباب ولرئيس مجلس ادارة جمعية بيوت الشباب الليبية الشيباني عبدالله الشيباني الشريك الأهم للاتحاد العربي وجهوده الواضحة في تعظيم دور الاتحاد والجمعيات ليؤدي دوره.

يذكر أن د. أشرف صبحي يحضر اليوم الثاني من اللقاء غدًا، حيث يعقد اجتماع مع رئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد الدولي والأمين العام للاتحاد.