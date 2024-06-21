برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تحافظ على الحجاج ويجب معاقبة الشركات المتسببة في الأزمة

أيد زكي عباس عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل خلية أزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة أزمة وفاة الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة أثناء أداء مناسك الحج، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتسبب في ارتفاع أعداد الوفيات والشركات التي تلاعبت بالمواطنين وخدعتهم وباعت الوهم لهم وتاجرت بموسم الحج بطرق غير نظامية.

مؤكدًا على ضرورة وأهمية توعية المواطنين بالتعامل مع الشركات الرسمية التي لديها تراخيص رسمية وتتعامل من خلال القنوات الشرعية في سفر الحجاج وتوفير الرعاية اللازمة لهم، وتوعيتهم بعدم التعامل مع شركات وهمية أو مجهولة وليس لديها تراخيص رسمية، وأن يتأكد المواطن من أن لديه تصريح الحج وأنه غير مخالف حتى لا تتكرر مثل هذه المعاناة للحجاج المصريين مرة أخرى.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيه الرئيس السيسي، بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، وهو ما يؤكد حرص الرئيس على المتابعة الحثيثة والمستدامة لكل ما يتعلق بحياة المصريين، مشددة على ضرورة تحرك الحكومة بشكل عاجل لتوقيع أقصى العقوبات على الشركات التي تحايلت في إجراءات سفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة بشكل غير رسمي.