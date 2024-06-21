الزمالك يهزم فاركو بهدفين دون رد ويصعد للمركز التاسع بـ”دورىNile”

حقق فريق نادى الزمالك الفوز على فاركو بنتيجة 2 – 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم “الجمعة” على استاد المقاولون العرب، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 34 نقطة، فى المركز التاسع، بعدما لعب 20 مباراة حقق 10 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يأتى فريق فاركو فى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 38 هدفا.

سجل مصطفى شلبى هدف التقدم لفريق الزمالك فى الدقيقة 15 من عمر اللقاء، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وفى الدقيقة 25 أرسل عبد الله السعيد كرة عرضية من ضربة ثابتة سددها المثلوثى بالرأس كادت أن تسكن شباك فاركو، لولا تألق الحارس محمد شيكا.

وسجل سيف تيرى هدف لفاركو قبل أن يتم إلغاءه بدعوى التسلسل، وواصل فاركو الضغط على دفاع الزمالك على أمل تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثانى دفع جوزيه جوميز بعمار ياسر وترافيس موتيابا بدلاً من سيد نيمار وناصر ماهر، وفى الدقيقة 51 سجل عبد الله السعيد هدف الزمالك الثانى من ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح يوسف أوباما.

وفى الدقيقة 68 أجرى جوزيه جوميز تبديل بخروج عبد الله السعيد ونزول محمد أشرف روقا، وفى الدقيقة 88 خرج مصطفى شلبي ودخل محمد السيد.