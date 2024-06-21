بهدف للسولية.. الأهلى ينجو من كمين الداخلية ويرتقى لوصافة الدورى

تمكن فريق النادى الأهلى من تحقيق فوزا مهما على حساب نظيره فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم “الجمعة” على استاد السلام، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وبهذا الفوز ارتقى الأهلى إلى المركز الثانى برصيد 42 نقطة، وبفارق الأهداف عن فريق النادى المصرى البورسعيدى صاحب المركز الثالث، فيما توقف رصيد الداخلية عند 15 نقطة فى المركز الأخير بجدول المسابقة.

جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين، وهدد رضا سليم مرمى الداخلية فى الدقيقة 12 ولكن أمسك بها حارس مرمى الداخلية محمد مجدى على مرتين.

وفى الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول أحرز أفشة هدف التقدم للأهلى، من تصويبة من داخل منطقة الجزاء على يسار حارس الداخلية، وسدد كهربا تصويبة في الدقيقة 22 من نفس الشوط، ولكن مرت أعلى العارضة، فيما هدد حسين الشحات مرمى الداخلية في الدقيقة 28 ولكن الكرة جاءت في يد الحارس وفى الدقيقة 30 هدد الشحات مرمى الداخلية بتصويبة مرت بجوار القائم الأيسر للداخلية.

واحتسب الحكم إبراهيم محمد ركلة جزاء لصالح الداخلية نتيجة عرقلة إسلام عبد النعيم من قبل ياسر إبراهيم، وأحرز كريم يحيى هدف التعادل للفريق الشرطي في الدقيقة 43، وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابى 1/1.

بدأ لاعبو الأهلى الشوط الثانى بضغط مكثف بحثا عن هدف التقدم من جديد، وهددوا مرمى الداخلية في أكثر من فرصة ولكن بدون ترجمة الفرص إلى أهداف، وأجرى الأهلى تغييرين بنزول أحمد نبيل كوكا وأنتونى موديست بدلا من كريم فؤاد وحسين الشحات فى الدقيقة 60 من زمن اللقاء.

وسيطر الأهلى على الكرة على مدار الشوط الثانى وسط تكتل وحذر دفاعى من الداخلية، وأهدر كهربا فرصة هدف محقق في الدقيقة 73 بعد لمسة سحرية من موديست، وأجرى الأهلى تغييرين فى الدقيقة 75 بنزول أحمد عبد القادر وعمرو السولية بدلا من رضا سليم وأفشة.

أجرى الأهلي خامس تغييراته فى الدقيقة 83 بنزول طاهر محمد طاهر بدلا محمود كهربا، وأحرز عمرو السولية هدف الأهلى الثاني في الدقيقة 84 بعدما سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وارتطمت بقدم مدافع الداخلية فى طريقها إلى الشباك، واستمرت النتيجة حتى انتهى اللقاء بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف.