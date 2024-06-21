نائبة التجمع تطالب بفتح تحقيق مع شركات السياحة التي رتبت سفر الحجاج المخالفين

وجهت النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري السياحة والآثار، والخارجية، بشأن قيام بعض شركات السياحة المصرية بتضليل المواطنين المصريين والنصب عليهم من خلال بيع الوهم لهم واقناعهم بإمكانية السفر إلى المملكة العربية. لسعودية قبل موسم الحج وإمكانية الحج غير النظامي بتكاليف أقل من الحج النظامي، مما تسبب في زيادة أعداد المخالفين من الحجاج المصريين، وبالتالي زيادة عدد الوفيات بينهم لعدم توافر الخدمات الكافية لهم، والإساءة إلي سمعة الدولة المصرية والحجاج المصريين.

وطالبت نائبة التجمع بفتح تحقيق عاجل مع كل الشركات التي رتبت سفر هؤلاء الحجاج المخالفين، بعيدًا عن الأطر النظامية والقانونية، واتهامهم بالإضرار بحياة الحجاج المصريين والإساءة إلى سمعة الدولة المصرية، وإيقاف تراخيص تلك الشركات المخالفة حتي يكونوا عبرة لباقي الشركات وردًا لهيبة الدولة المصرية.