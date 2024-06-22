بعد فوز الأهلى على الداخلية.. 3 مكاسب للـ«المارد الأحمر»

بثنائية مقابل هدف، يكون فريق النادى الأهلى، قد حقق 3 مكاسب من الفوز على الداخلية فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس «الجمعة»، على ملعب استاد السلام، والمؤجلة من الأسبوع الثانى عشر من عمر مسابقة «دورىNile».

أول هذه المكاسب، هى تصدر فريق الأهلى قائمة الأقوى هجوميا فى بطولة الدورى، بعدما فاز على الداخلية بثنائية مقابل هدف، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم برصيد «40» هدفا، بينما يحل بيراميدز في المركز الثانى برصيد «39» هدفا، فيما يحل سيراميكا ثالثا برصيد «38» هدفا.

وثانى المكاسب، هو ارتقاء الأهلى للمركز الثانى برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن المصرى صاحب المركز الثالث، فيما توقف رصيد الداخلية عند 15 نقطة فى المركز الأخير بجدول المسابقة.

وثالث المكاسب وأهمها، هو أن الأهلى استعادة ثنائى أفشة والسولية لبريقهما، حيث أحرز أفشة هدف التقدم للأهلى فى الدقيقة 19 من تصويبة بيسراه من داخل منطقة الجزاء على يسار حارس الداخلية، وأحرز عمرو السولية هدف الأهلى الثانى فى الدقيقة 84 بعدما سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وارتطمت بقدم مدافع الداخلية وهى طريقها إلى الشباك ، واستمرت النتيجة حتى فوز الأهلى بهدفين مقابل هدف.