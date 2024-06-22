برلمانية تثمن توجيهات الرئيس بتشكيل خلية أزمة لمتابعه وفاة الحجاج المصريين

قالت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل: إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل خلية أزمة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء متابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، تعكس حرص القيادة السياسية على حماية ورعاية مواطنيها في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت النائبة أن هذه الخطوة تؤكد على التزام الحكومة المصرية بتقديم الدعم والمساندة اللازمة لعائلات الحجاج الذين فقدوا أحبائهم في هذه الفاجعة الأليمة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن تشكيل خلية الأزمة يعكس الجدية والاهتمام البالغين اللذين توليهما الدولة المصرية لمواطنيها، ويؤكد على أهمية التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا.

وشددت النائبة على ضرورة توعية المواطنين بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الرسمية المنظمة للحج، وعدم الانجراف خلف الشركات والمكاتب الوهمية، التي تدعي وجود حملات الحج التجاري وغير ذلك من المسميات، والتصدي لمن يقومون بعمليات السمسرة على المواطنين ثم يتركون هؤلاء الحجاج دون أي خدمات لوجيستية، فضلا عن اتخاذ ما يلزم من ضوابط لمنع تكرار هذه المخالفات في المستقبل.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أداء فريضة الحج الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الجهات المسئولة عن تنسيق الحج في مصر، مستنكرا تعرض عدد كبير من الحجاج المصريين هذا العام ضحايا للشركات الوهمية وسماسرة الحج، وهو ما حرمهم من حقهم في الرعاية باعتبارهم حجاج غير نظاميين.