برلماني: السفارة المصرية بالسعودية بذلت جهودًا غير عادية لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين خلال موسم الحج

أشاد النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب بالجهود المبذولة من السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في رعاية المصريين خلال موسم الحج الحالي، وحرصها علي تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين.

وقال ثروت سويلم: إن المملكة السعودية الشقيقة شهدت قيام أعداد غير مسبوقة بأداء فريضة الحج هذا العام وبذلت المملكة جهد عظيم ليشاهد جموع الحجاج تنظيم من الصعب أن يتكرر في دولة أخرى وقدمت المملكه صورة مميزة في التنظيم رغم أنه كان من أكثر المواسم تزايدًا في أعداد الحجاج لأداء مناسك الحج.

وأكد سويلم أن القنصلية المصرية بجدة بذلت جهد مميز لرعاية مايقارب من مليون مصري في جدة ومكة وكان هناك حرص من السفير أحمد عبدالمجيد القنصل العام بجدة على توفير كافة الخدمات للمصريين وتسهيل أي معوقات حرصًا على تأديتهم مناسك الحج.

كما أشاد النائب بجهود السفير وكتيبة الأبطال المساعدين بالسفارة، خاصة بعد تزايد أعداد شهداء الحج في عرفة والمزدلفة ومنى، وهو ما أستدعى لتشكيل إدارة أزمات بالسفارة برئاسة السفير أحمد عبدالمجيد لتسهيل إجراءات استخراج تصاريح الدفن في أقصى سرعة ممكنه في ظل تلك الظروف الصعبة، مؤكدُا أن السفارة المصرية تضم

كتيبة نجاح بقيادة السفير أحمد عبدالمجيد خاصة أنها تواجه أزمة من أصعب الأزمات، مشيدًا بتخصيص خط ساخن 0500054094 لتلقى كافة الشكاوي والعمل على سرعة حلها.

وقدم النائب الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي توجيه بسرعه إنهاء إجراءات دفن شهداء الحج.