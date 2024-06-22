بدلماني: ثورة 30 يونيو محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية، حيث انطلقت بإرادة شعبية قوية لتحقيق تطلعات المصريين في الاستقرار والتنمية.

وأوضح نويصر: أن الدولة المصرية حققت العديد من الإنجازات البارزة في مختلف المجالات. ففي مجال البنية التحتية، تم تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة مثل تطوير شبكة الطرق والكباري، وإنشاء المدن الجديدة، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة التي تعد نموذجًا حضاريًا لمستقبل مصر.

وأكد عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو ساهمت في استعادة دور وثقل مصر الأقليمي والدولي وخاصة الدور المصري في القارة الأفريقية، كما أن الدبلوماسية المصرية التي يقودها الرئيس السيسى بكل كفاءة واقتدار حققت إنجازات مهمة في تأمين المصالح والأهداف الوطنية، مشيرة الي أن هذه الثورة العظيم وضعت مصر على طريق الجمهورية الجديدة وستظل محفورة في وجدان وقلوب المصريين.

وأشار النائب إلى أن ثورة 30 يونيو أدت للسعي لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة التي تقوم على بناء الإنسان وبناء المؤسسات وفق منظومة قيمية تحث على تحقيق التنمية المستدامة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو، حافظت على تلاحم المصريين ونبذت أي محاولات للتفرقة بينهم، وأنقذت البلاد من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، كما أنها كانت بمثابة صحوة لجموع المصريين التي خرجت في جميع ميادين مصر للتعبير بطريقة سلمية وحضارية عن رفضهم لهذه الجماعة.