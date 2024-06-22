برلماني يشيد بتحركات الحكومة لضبط منظومة الحج ويطالب بتوحيد الإجراءات

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن ما شهده موسم الحج الحالي من ارتفاع في أعداد الحجاج المتوفين، يتطلب منا إعادة النظر بشكل عام في ضوابط منظومة الحج وكافة الإجراءات المتعلقة بتنظيم موسم الحج.

وأشار النائب إلى أهمية تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بشأن تشكيل خلية إدارة أزمة الحجاج، وذلك بهدف عبور الأزمة في المقام الأول ثم الوقوف علي ملابسات ما حدث.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة التوصل إلي الأسباب الحقيقية التى تسببت في ارتفاع عدد المفقودين والمتوفين ومحاسبة المتورطين في ذلك الأمر، سواء كانت شركات السياحة أو السماسرة.

ولفت زين الدين إلى ما انتهت إليه خلية أزمة الحجاج بشأن تكليف رئيس مجلس الوزراء بسحب ترخيص 16 شركة سياحة تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية وإحالة مسئوليها للنيابة.

وأكد النائب ضرورة الخروج من أزمة موسم الحج الحالي بتوصيات ونتائج للاستفادة منها في الموسم المقبل، لمنع تكرار تلك الأزمة، داعيًا ضرورة توحيد إجراءات الحج من خلال بوابة الحج فقط، للحفاظ على حقوق وأرواح وحقوق الحجاج.

كما دعا إلي ضرورة تنظيم تأشيرات الزيارة للملكة العربية السعودية قبيل موسم الحج، لحماية المواطنين من السماسرة والكيانات والشركات الوهمية التي تستغل المواطنين وتوهمهم بتوفير الحج لهم بأسعار رخيصة.