برلماني: ثورة 30 يونيو نقطة تحول أساسية في تاريخ مصر

قال النائب خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو بمثابة نقطة تحول أساسية في تاريخ مصر، حيث استعاد الشعب إرادته وأعاد بناء مؤسسات الدولة على أسس من العدل والحرية والتنمية.

وأوضح عبدالمولى، أن ثورة 30 يونيو صاحبة دور كبير في الحفاظ على وحدة مصر من خلال قيادة وطنية وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وغيرت مسيرة الدولة المصرية إلى الأفضل في كل المجالات والقطاعات، لتعيد مصر إلى ثقلها الإقليمي والدولي.

وأشار أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن ثورة 30 يونيو شهدت مصر منذ ثورة 30 يونيو إنجازات عديدة في مختلف المجالات. فقد تم إطلاق مشاريع قومية عملاقة في البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والإسكان، والطاقة، والنقل. ومن أبرز هذه المشاريع العاصمة الإدارية الجديدة، التي تُعد نموذجًا للجمهورية الجديدة التي نطمح لبنائها، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد النائب أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا تضافر جهود القيادة السياسية والشعب المصري، الذين عملوا يدًا بيد لتحقيق رؤية مصر 2030، وتابع: أن الدولة المصرية واجهت العديد من التحديات بعد ثورة 30 يونيو، ولم تخضع لمحاولات كسر إرادتها، حيث انطلقت نحو مسيرتي البناء والتنمية بالتزامن مع مكافحة الإرهاب، حيث جاء بناء الإنسان المصري من خلال محاور رئيسية أبرزها الصحة والتعليم والثقافة، وتجديد البنية التحتية القومية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، والتوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية، بعدما نالت العدالة الاجتماعية اهتمام القيادات السياسية بداية من تطوير العشوائيات، التي حظيت بقدر كبير من الاهتمام من جانب القيادة السياسية.