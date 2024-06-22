عضو بالشيوخ: 30 يونيو عبور جديد والجيش والشرطة دفعوا فاتورة إنقاذ الوطن

أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ على أن 30 يونيو عام 2013 علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، وكانت بمثابة عبور جديد للدولة المصرية لا يقل عن عبور 1973، الذي أعاد لمصر كرامتها وهيبته، وأعادت 30 يونيو لمصر الوطن المفقود الذي أرادت الجماعات الإرهابية تقويضه وتفيكك مفاصل هذا الوطن الأبي العظيم.

مضيفًا: أن التاريخ سيقف كثيراً أمام الدور الوطني الكبير الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنقاذ بلدة كزعيم وطني شجاع حافظ علي وطنة، وتصدي لإرهاب دولي منظم أراد التخريب والتدمير، ولكن وطنية وبسالة قائد جيش مصر في هذا التوقيت، أوجبت عليه مساندة الشعب في مطالبة المشروعة للتخلص من المؤامرة التي أرادت الجماعه الارهابيه تنفيذها في مصر.

ووجة طارق عبدالعزيز في ذكري ثورة 30 يونيو الشكر للجيش المصري العظيم ولرجال الشرطة الابطال الذين دفعوا فاتورة إنقاذ الوطن من التخريب والتدمير وقدموا أرواحهم لمصر، وتخليصها ممن أراد لمصر السقوط وجرنا إلى عصور الظلام والتخلف بدعاوى غير حقيقة مستغلاً الدين كستار للترويج إلى أفكاره ومعتقداته للوصول الي اهدافه الغير سوية.

وبعث عضو الشيوخ بباقة شكر وتقدير إلى الشعب المصري العظيم الذي فطن إلى المؤامرات التي أرادت تفكيك هذا الوطن، وواجة التحديات بقوة وشجاعه والتحم مع جيشه وشرطته حتي تم الخلاص، لنكتب عهداً جديداً من الإنجازات والتنميه في ظل دولة 30 يونيو.