المنافسة تشتعل.. إنبى يفوز على الجونة بهدف نظيف ويدخل المربع الذهبى لـ”دورىNile”

حقق الفريق البترولى إنبى فوزًا هامًا على نظيره فريق الجونة بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم “السبت”، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري نايل.

فرض إنبي سيطرته على مجريات الشوط الأول منذ الدقائق الأولى، باحثًا عن تسجيل هدف مبكر يريحه من ضغط المباراة. وتوالت هجمات إنبى على مرمى الجونة، لكنّ تألق حارس المرمى صبحى سليمان حال دون اهتزاز شباكه.

وفى الشوط الثانى، واصل إنبى ضغطه على مرمى الجونة، ونجح فى اقتناص هدف الفوز فى الدقيقة 49، من تسديدة قوية لمصطفى دويدار بعد تمريرة متقنة من محمد ناصر.

حاول الجونة العودة فى المباراة، لكنّ محاولاته باءت بالفشل، وتألق دفاع إنبى وحارسه عبد الرحمن سمير في الحفاظ على شباكهم نظيفة.

وبهذا الفوز، ارتقى إنبى إلى المركز الرابع فى جدول ترتيب “دورىNile” برصيد 40 نقطة، فيما تجمد رصيد الجونة عند 31 نقطة فى المركز الثانى عشر.