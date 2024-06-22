التعادل الإيجابى يحسم لقاء طلائع الجيش وسموحة فى “دورىNile”

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة طلائع الجيش ضد سموحة والتى أقيمت بينهما مساء اليوم “السبت”، فى إطار مسابقة بطولة الدورى المصرى 2023-2024، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بادر طلائع الجيش بالتسجيل أولا عن طريق محمد دياب فى الدقيقة 11، بعد تمريرة من أحمد سمير لدياب الذي سدد الكرة مباشرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

فيما تعادل سموحة عن طريق مصطفى البدرى فى الدقيقة 36، بعدما أخطأ الدفاع فى تشتيت الكرة ليتابعها مصطفى البدرى برأسية سكنت الشباك.

وسجل عبداللطيف بن قسو الهدف الثانى لسموحة في الدقيقة 48، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء خادعت الحارس ومرت فى منتصف المرمى لداخل الشباك.

وفى الدقيقة 70، نجح عمر السعيد فى إدراك هدف التعادل لصالح طلائع الجيش، بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

وبهذه النتيجة رفع سموحة رصيده إلى 39 نقطة فى المركز الخامس، فيما وصل فريق طلائع الجيش إلى النقطة 34 فى المركز الـ11.