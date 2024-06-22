يورو 2024.. البرتغال تكتسح تركيا وتبلغ دور الـ16

حجز منتخب البرتغال مقعدا له في دور الـ16 لكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، عقب فوزه الساحق على نظيره التركى (3-0) فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم “السبت”، ضمن الجولة الثانية للبطولة.

افتتح البرتغالى برناردو سيلفا التسجيل لمنتخب “السيليساو الأوروبى” بعد مرور 21 دقيقة من انطلاق صفارة البداية.

بينما جاء الهدف البرتغالى الثانى بـ”نيران صديقة” سجله المدافع التركى صامت أكايدن خطأ في مرماه عند الدقيقة 28 من الشوط الأول.

واختتم البرتغالى برونو فيرنانديز ثلاثية بلاده، بعد تمريرة على “طبق من ذهب” من قبل زميله النجم المخضرم كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 56 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب “سيغنال ايدونا بارك – Signal Iduna Park” بمدينة دورتموند.

وحقق المنتخب البرتغالى بذلك انتصاره الثانى على التوالى، فى نهائيات النسخة الـ17 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بعد الأول على نظيره التشيكى (2-1) مساء يوم الثلاثاء الماضى، على ملعب “ريد بول ارينا – Red Bull Arena” بمدينة ليبتزيج، ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

وعزز منتخب البرتغال صدارته للمجموعة السادسة (F) بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، وتأهل رسميا إلى الدور ثمن النهائي للبطولة.

بينما مني المنتخب التركي بالهزيمة الأولى، بعد فوزه على نظيره الجورجي (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب “سيغنال إيدونا بارك” بمدينة دورتموند.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة السادسة (F) بعد الجولة الثانية لبطولة “يورو 2024”:

1- البرتغال – 6 نقاط

2- تركيا – 3 نقاط

3- التشيك نقطة واحدة

4- جورجيا نقطة واحدة.