قرار مجلس الزمالك النهائى فى أزمة مباراة القمة أمام الأهلى بالتصويت

يتمسك مسئولو نادى الزمالك بعدم خوض مباراة القمة أمام الاهلى، المقرر لها «الثلاثاء» المقبل، فى الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

وكشف مصدر بالزمالك أنه من المقرر أن تشهد الجلسة الطارئة للمجلس التى ستعقد اليوم مناقشة ما شهده اجتماع المجلس مع رابطة الأندية، وحسم الموقف النهائى سواء بخوض اللقاء من عدمه.

وأضاف المصدر، أنه من المقرر أن يتم اللجوء لحسم الموقف النهائى بالتصويت بين أعضاء مجلس إدارة النادى، خاصة أن القرارات ليست فردية فى المجلس الأبيض.

ويعقد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، جلسة طارئة اليوم «الأحد»، لمناقشة أزمة خوض مباراة القمة، والمقرر لها يوم «الثلاثاء»، أمام الأهلى فى الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الموقف النهائي للزمالك بشأن خوض المباراة من عدمه، فى ظل تمسك الأبيض بعدم خوض أى مباراة بالدور الثانى من الدورى، إلا بعد خوض المباريات المؤجلة من الدور الأول بالبطولة.

وعقد مجلس إدارة الزمالك جلسة مع رابطة الأندية المصرية المحترفة، أمس لمناقشة مطالب الأبيض، إلا أن مجلس الزمالك رفض وتمسك بمطالبه الأربعة.