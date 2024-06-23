.. ورابطة الأندية ترد: الزمالك يواجه الهبوط للدرجة الرابعة حال الانسحاب أمام الأهلى

أكد عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة ثروت سويلم، أن مباراة الأهلى والزمالك المُقرر لها تمام السابعة مساء بعد غدٍ «الثلاثاء» ستُقام فى موعدها، مُشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق اللائحة على الأبيض حال الانسحاب من المواجهة.

وقال عضو رابطة الأندية ثروت سويلم فى تصريحات مُتلفزة: «أكن كل احترام لنادى الزمالك ومجلس إدارته، ولكن المؤجلات معلنة بجدول رسمى منذ شهر فبراير الماضى، وهناك 7 مباريات للفريق الأبيض مقابل 9 للنادى الأهلى».

وأضاف عضو رابطة الأندية: «لا توجد مجاملة لأى نادى فى الدورى، قد تكون هناك مناقشات بين نادى الزمالك ورئيس رابطة الأندية أحمد دياب، لكن مباراة القمة فى موعدها».

وتابع ثروت سويلم: «هناك لائحة من جانب لجنة المسابقات يتم تطبيقها على الفريق الذى لا يحضر المباراة، وتنص اللائحة على احتساب الفريق الآخر فائزًا بنتيجة 2-0، وخصم 3 نقاط إضافية فى نهاية الدورى من الفريق المنسحب».

وأكمل سويلم: «ذكرنا مبررات التأجيلات للأهلى والزمالك، ورأيى الشخصى أن مسؤولى الأبيض لهم خبرات إدارية كبيرة، ولا أعتقد أنهم سوف يتسببون فى أزمة، وستُقام مباراة الفريقين فى موعدها».

وأختتم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة ثروت سويلم، تصريحاته قائلًا: «إذا لم يلعب الزمالك مبارياته المقبلة، سوف نضطر لتطبيق اللائحة وتنص على الهبوط للدرجة الرابعة، ولكن الأبيض كيان كبير، ولا أعتقد أن أى شخص مسؤول سيعرض ناديه لهذا الموقف».