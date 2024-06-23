ضم وليد سليمان لـ«لجنة التخطيط» فى الأهلى بقرار من الخطيب

كشفت تقارير إعلامية رياضية، عن قرار رئيس النادى الأهلى الكابتن محمود الخطيب، بضم مدير قطاع الناشئين بالنادى وليد سليمان، إلى لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأحمر، خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت التقارير، أن الكابتن محمود الخطيب ينوى من خلال هذه الخطوة ضم كوادر جديدة وعناصر شابة، للجنة التخطيط من أجل المساهمة فى دراسة الملفات المختلفة الخاصة بفريق الكرة وقطاع الناشئين.

ويُذكر أن اللجنة الحالية تضم: زكريا ناصف وحسام غالي ويترأسها محسن صالح وتعقد اجتماعاتها بشكل مُستمر لمناقشة الملفات الخاصة بقطاع الكرة فى الأهلى.

وفى سياق آخر، تقام مباراة فريق النادى الأهلى أمام نظيره فريق نادى الزمالك فى تمام الساعة السابعة من مساء بعد غدٍ «الثلاثاء»، ضمن منافسات مسابقة الدورى الممتاز.