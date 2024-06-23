نقيب الفلاحين:  ارتفاع درجات الحرارة وزياد أسعار المستلزمات الزراعية يهدد المحاصيل الصيفية وينذر بخسائر كبيرة للمزارعين 

أكد “حسين عبدالرحمن ابو صدام” الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين أن الفلاحين يواجهون صيف حزين بسبب إرتفاع درجات الحرارة وارتفاع وتيرة انتشار دودة الحشد مع إرتفاع اسعار كل المستلزمات الزراعيه من اسمده و تقاوي ومبيدات وأجرة معدات زراعيه وايجار الأراضي وانخفاض ملحوظ لاسعار المنتجات الزراعيه مع تراجع الاهتمام بمشاكل وهموم الفلاحين .. مشيرا إلى

أن طن السماد في السوق السوداء وصل ل20 الف جنيه .وأضاف أبوصدام أن سبب إرتفاع أسعار الأسمدة يرجع لرفع اسعار الغاز لمصانع الأسمدة ولجوء الدوله إلي فكرة تخفيف الأحمال مما اثر سلبيا علي انتاج بعض المصانع و توقف بعضها عن الإنتاج بالإضافة إلى زيادة الكميات المصدره للخارج علي حساب السوق المحلي وعدم التزام المصانع بتوريد الحصه المتخصصه كسماد مدعم و المحددة ب55%من انتاجها مما يؤدي لعدم وصول السماد المدعم للجمعيات الزراعيه بالكميات المطلوبه وفي الأوقات المناسبة مما يجبر الفلاحين علي شراء الأسمدة من السوق السوداء خاصة اننا في ذروة احتياج المحاصيل الصيفيه للأسمدة .

و أشار عبدالرحمن إلي أن فترة الإجازة الطويله كانت سبب في تاخر وصول السماد الصيفي المدعم للفلاحين بالإضافة إلي فرق السعر الكبير بين السماد المدعم والحر والذي يصل ل12 الف جنيه حاليا يساهم في خلق الفساد الإداري .

وأكد عبدالرحمن أن تفاقم الأزمة جعلتنا نناشد القياده السياسيه للتدخل في حلها

وتابع نقيب الفلاحين إلي أن عبوة التقاوي من الذره الصفراء زنة ال5 كيلو وصلت ل 4 الاف جنيه وتكلفة تسميد الفدان تصل في الأراضي الضعيفه باسعار السوق السوداء الي 10 الاف جنيه وايجار الفدان تتعدي في بعض الاماكن ال30 الف جنيه ومع انتشار دودة الحشد فإن مكافحتها تصلل2000 جنيه للفدان بالإضافة إلى أن تجهيز الارض للزراعه والتخلص من الحشائش تصل ل3000 جنيه في ظل ارتفاع سعر حرث الفدان ل 1000 جنيه ووصول اجرة العامل الزراعي يوميا ل150 جنيه ومع إرتفاع اسعار السولار والكهرباء فإن ري فدان واحد من الذره طوال فترة زراعته تتعدي ال2000 جنيه فإذا عرفنا ان مقطورة السماد البلدي في مكانها ب600 جنيه وان الفدان ينتج في المتوسط 3طن وان سعر الطن حاليا اقل من 12 الف جنيه فانه وبدون مبالغه فالفلاح سوف يتعرض لخسائر كبيره هذا الموسم خاصة

موضحا أن أغلب محاصيل الذره تزرع في أواخر شهر ابريل وأول مايو وتحصد في شهري سبتمبر و اكتوبر اي أن الفلاح يظل يخدم محصوله من 4 الي 5 أشهر ومساحات الذره المنزرعه تتعدي ال3 مليون فدان تزرعهم 3 مليون اسره بمتوسط 5 افراد اي اننا نتكلم عن تضرر أكثر من 15 مليون مواطن علي الاقل في محصول الذرة فقط

وأكد أبوصدام أن إرتفاع درجات الحراره يجبر الفلاح لزيادة معدلات الري والتسميد وتتسبب في انتشار الأمراض مما يزيد تكلفة الزراعات الصيفية والتي أهمها الارز والقطن والذره فيما أن طن الأرز الشعير عريض الحبه لا يتجاوز حاليا ال15 الف جنيه وقنطار القطن 8 آلاف جنيه ومعظم محصول القطن الموسم الماضي لم يباع حتي الآن وسعر طن الذره الصفراء حاليا 12 الف جنيه وطن البصل ب 3 الاف جنيه في الحقل حاليا حيث يباع باقل من تكلفته في ظل ارتفاع جنوني لكافة اسعار المستلزمات الزراعيه مع عدم وصول الاسمده المدعمه الي مستحقيها بالصوره المرضيه وشبه غياب تام لدور مجلس النواب الرقابي مما يبشر بصيف حزين لكل الفلاحين والمهتين بالشان الزراعي في مصر