سيراميكا يفوز على المصرى ويحتفظ للأهلى بوصافة الدورى الممتاز

حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزًا ثمينًا على نظيره فريق المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب برج العرب مساء اليوم الأحد، فى الجولة الـ 27 من الدورى المصرى الممتاز.

تقدم فريق سيراميكا بهدف فى الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول، عن طريق المهاجم النيجيرى صديق أويجولا، قبل أن يضيف أحمد ياسر ريان الهدف الثانى فى الدقيقة 86، لينتهى اللقاء بفوز الضيوف بثنائية نظيفة.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق سيراميكا رصيده للنقطة 37 فى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى، فيما تجمد رصيد المصرى عند 42 نقطة فى المركز الثالث بالمسابقة.

ومن المقرر أن يواجه فريق المصرى نظيره الاسماعيلى يوم “الخميس” القادم، فى الجولة الـ 28 من الدورى الممتاز، فيما سيلعب فريق سيراميكا مع نظيره الزمالك يوم “السبت” المقبل.