خلال الاجازة الصيفية..”الشباب والرياضة” تطلق مبادرة “مهارات من جوجل” لتدريب طلاب الجامعات لسوق العمل الحر 

أعلنت محافظة القليوبية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ عن مبادرة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ، بعنوان مبادرة “مهارات من جوجل”، بالتعاون مع مؤسسة “إنجاز مصر” وبرعاية شركة جوجل، نظراً للإقبال الشديد تم طرح مواعيد جديدة وذلك حصرا علي خدمة أكبر عدد من طلاب الجامعات والمعاهد العليا .

واضافت ان البرنامج يسعى إلى (تحسين مهارات التسويق الإلكتروني- التعرف على أدوات تساعدك في نمو نشاطك التجاري- كيفية تطوير إستراتيجية نشاط علي الانترنت بإتباع عملية الوعي والتفكير والتنفيذ والعناية- المقصود بمحركات البحث وكيف تعمل محركات البحث علي ترتيب نتائج البحث- التحضير للدخول في المسار المهني الذي تريده ومعرفة الوظيفة الرقمية المناسبة لك- إضافة معلوماتك إلي منصات الوظائف علي الانترنت).

وأوضحت عبر صفحتها طريقة للتسجيل من خلال الرابط

https://forms.gle/ce72f4NqVQW7EkJs7؛ داعية مراكز الشباب بمدن المحافظة للتسجيل والاستفادة من المبادرة، مشيرة إلى أن مدة التدريب يوم واحد فقط لمدة 4 ساعات (برجاء اختيار الميعاد المناسب لك) يحصل المتدرب في نهاية التدريب علي شهادة معتمدة من شركة جوجل.