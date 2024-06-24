حملات مكبرة للرقابة التموينية بمراكز ومدن القليوبية

بناء على تعليمات دكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخليه ومحافظ القليوبيه اللواء عبد الحميد الهجان وتوجيهات حلمى زهرى مدير المديرية – وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية ومنال إحسان وكيلة مديرية التموين و التجارة الداخلية بالقليوبيه ، تشكلت عدة حملات للمديرية والادارات اسفرت عن الاتي :-

حملة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بادارة بندر شبين القناطر تم تحرير عدد 28 مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافه المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين عجز فى شكائر الدقيق المدعم ومراجعة رصيد ماكينة مخبز؛ حملة ادارة تموين طوخ تم تحرير عدد 20 مخالفه للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم وجود قائمة تشغيل.

اضافة الى حملة ادارة تموين الخانكة تم تحرير عدد 11مخالفة جنح ضد الانشطة التجارية “سوبر ماركت ومستودع بوتاجاز ومخابز سياحية وافرنجية وذلك”: لعدم الاعلان عن الاسعار، غلق فى مواعيد العمل الرسمية دون اذن مسبق؛ بيع سجائر ازيد من السعر المعلن، عدم وجود شهادة صحية.

وكذلك حملة ادارة تموين قها تم تحرير عدد 4 مخالفة جنح ضد الانشطة التجارية “بقال و تاجر تموينى ومخابز سياحية وافرنجية وذلك”: لعدم الاعلان عن الاسعار، عدم وجود شهادة صحية، وحملة ادارة تموين شبين القناطر تم تحرير عدد 7 مخالفة جنح ضد الانشطة التجارية “بقال و سوبر ماركت ومستودع بوتاجاز ومخبز سياحي وافرنجي وذلك”: لعدم الاعلان عن الاسعار، عدم الاحتفاظ بفواتير السلع،غلق فى مواعيد العمل الرسمية دون اذن مسبق الإحراز؛ عدد ٣٠ عبوة سجائر ؛عدد ٦٠٠٠ كيس لوليتا.

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