“سويلم” يتوجه لدولة جنوب السودان في زيارة رسمية لمدة اربعة أيام

يتوجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الإثنين الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٤ الى دولة جنوب السودان الشقيقة على رأس وفد رفيع المستوى ، في زيارة رسمية تستمر لمدة اربعة أيام

ومن المقرر أن يقوم الدكتور سويلم بلقاء الرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان ، وعدد من كبار المسئولين بجنوب السودان ، وإجراء مباحثات مع بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان لتعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والري بين البلدين الشقيقين ، بالإضافة لإفتتاح وتدشين عدد من المشروعات التي تنفذها مصر لخدمة الأهالي والمواطنين بدولة جنوب السودان الشقيقة .