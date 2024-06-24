سقوط مروع للاعب بارناباس فارجا.. وآخر تطورات حالة نجم المجر

كشف بيان لاتحاد كرة القدم فى المجر اليوم «الإثنين»، عن الحالة الصحية للاعب بارناباس فارجا، والذى تعرض لإصابة قوية للغاية خلال مباراة المجر واسكتلندا، والتى جمعتهما فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة يورو 2024.

وكان اللاعب فارجا، قد تعرض لإصابة قوية للغاية، والتى أرجعت إلى الأذهان مشهد لاعب الدنمارك كريستيان إركسين، فى النسخة الماضية من بطولة اليورو.

وذكر البيان الصادر عن الاتحاد المجرى لكره القدم: «تعرضت عدة عظام فى وجه بارناباس فارجا، للكسر عقب الاصطدام أثناء المباراة، كما أصيب بارتجاج فى المخ».

وأضاف البيان: «من المرجح أن يخضع المهاجم لعملية جراحية، وأنه سيقضى الليلة فى المستشفى فى مدينة شتوتجارت الألمانية».

وكان «فارجا»، قد أصيب فى الدقيقة 74 خلال مباراة اسكتلندا، نُقل على أثرها خارج الملعب بسرعة، بعد أن جاءت الاصابة خلال كرة مشتركة مع الحارس الاسكتلندى جان، ليسقط اللاعب البالغ من العمر «29 عاماً» بعنف على مؤخرة رقبته، وتدخل زملاؤه لمساعدته فشكلوا دائرة حوله وبسطوا ملاءة بنية اللون بعدما بدا غير قادر على التحرك.

وتدخل الطاقم الطبى بعد فترة تردد لإسعافه وإجلائه من الملعب، وسط تصفيق الجماهير واللاعبين الذين تأثروا بما حصل.