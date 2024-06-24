البنك الأهلى يمطر شباك بلدية المحلة بخماسية نظيفة فى “دورىNile”

بخماسية دون رد، حقق فريق البنك الأهلى فوزا كاسحا على ضيفه فريق بلدية المحلة بنتيجة 0/5، فى المواجهة التى جرت بينهما اليوم “الإثنين”، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة 27 بالدوري الممتاز.

أنهى البنك الأهلى الشوط الأول متقدما بهدف محمد هلال فى الدقيقة 19 قبل أن يمطر شباك منافسه بأربعة أهداف فى الشوط الثانى.

وأضاف محمد بسيونى وأسامة فيصل الهدفين الثانى والثالث فى الدقيقتين 53 و72، وعزز محمد جريندو بهدف رابع فى الدقيقة 86.

وفى الوقت بدل من الضائع، سجل أحمد العش مدافع بلدية المحلة هدفا بالخطأ فى مرماه ليختتم خماسية البنك الأهلى، ومحققا أغلى وأثمن 3 نقاط له فى “دورىNile”.

ورفع البنك الأهلى رصيده إلى 27 نقطة فى المركز الرابع عشر ليبتعد خطوة عن شبح الهبوط للدرجة الثانية، فيما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 22 نقطة فى المركز السادس عشر ليبقى فى منطقة الخطر.