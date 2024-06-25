بناء على طلب برلماني.. اتصالات النواب توصي بخطة محددة لتوصيل التليفون الأرضي بمدينة إدكو بالبحيرة

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد بدوى، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن حرمان أغلب المناطق في مركز ومدينة إدكو والقرى التابعة لها بمحافظة البحيرة من خدمة التليفون الأرضي.

وأشار النائب إلى أنه تقدم بطلب الإحاطة أكثر من مرة، ولكن دون استجابة، بالرغم من أن كبائن التليفون الأرضي موجودة، وتابع عضو مجلس النواب: لدينا مناطق عديدة محرومة من التليفون الأرضي، في الوقت الذى كان في القرى تليفون أرضي منذ الخمسينات.

وقال: نتحدث عن مشكلة مدينة إدكو وليس قرية أو نجع، مشيرا إلى من بين تلك المناطق، مناطق الطويبة والنجيلة وبير صديق وشارع المحكمة، وغيرها من المناطق التى تصل إلى نحو نصف مدينة إدكو.

ولفت إلى أن هناك عدد من القرى المحرومة مثل عزبة قاسم وعزية الدمياطي والحلواني، وعزبة اللباني وغيرها.

وطالب محمد عبد الله زين الدين، على ضرورة تحمل المسئولية وتلبية طلبات الأهالي في تلك المرحلة الحرجة.

من جانبه أوضح ممثل الشركة المصرية للاتصالات، أن السبب وراء تأخر وصول الخدمة لتلك المناطق هو عدد من المعوقات، معلنا الانتهاء من وصول الخدمة إلي منطقتى بير صديق والنجيلة مع نهاية عام 2024، مشيرا إلى أن منطقتي شارع المحكمة وطوبية ستكون في مرحلة قادمة.

وأشار إلي أن تلك المناطق الأربعة هى التى كانت مذكورة في طلب الإحاطة.

وبدوره عقب النائب محمد زين الدين، بأن هناك مناطق أخرى بخلاف ما تم تحديده في الطلب، ليصل عدد المناطق إلى ١٣ منطقة، مطالبا بخطة رسمية وموعد محدد لتوصيل الخدمة البها.

وبدورها أشادت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بدور النائب محمد زين الدين في تبنيه طلبات الصالح العام.

وأوضحت، فيما يتعلق بطلب الإحاطة أن المحافظة تلقت بيانا من الشركة المصرية للاتصالات، بشأن المناطق التى سيتم توصيل الخدمة اليها نهاية العام.

وأوصت اللجنة في ختام المناقشة، ببيان رسمى بشأن موعد الانتهاء من توصيل الخدمة لعدد ال١٣ منطقة التى ذكرها النائب.