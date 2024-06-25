غضب في صحة النواب بعد واقعة ختان طبيب سوداني.. ورئيس اللجنة يشدد علي تطبيق القانون علي الوافدين

أكد أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة: أن اللجنة ستتابع البلاغات التي قدمها المجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارة الصحة بشأن اعلان الختان على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد على ضرورة متابعة تطبيق القانون من المصريين والوافدين الأجانب، وقال: إن اللجنة ستتابع الأمر مع الجهات المعنية بعد طلبات الاحاطة حول ختان الإناث.

وأكد محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصر القلب النابض للأمة العربية والإسلامية وافريقيا، وتابع: وهي على مر العصور والأزمات كان باباها ولا زال مفتوحا لكل الضيوف، ولم يغلق على ضيف طارقا لهذا الباب، ويشهد التاريخ أنهم يعاملوا نفس المعاملة التي يعامل بها المصريين، مشيرًا إلى الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة مجانا لهؤلاء الوافدين.

وأضاف: الوافدون أصبحوا جزء من النسيج المجتمعي، لكن يجب أن تكون هناك خطوط واضحة وأن كل من يقيم في هذا البلد، عليه أن يحترم قوانينها، ويطبق عليهم القوانين التي تطبق على أهلها، مطالبا المجتمع المصري بعمل عصف ذهني والحفاظ عليها، وألا تغير الخريطة الاجتماعية والسلوكية بسبب الوافدين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد، بشأن قيام أحد الوافدين السودانيين بعمليات ختان الإناث جهارًا بالمنزل، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة مرفت عبدالعظيم، بشأن قيام بعض السودانيين بإجراء عمليات ختان الإناث المجرمة قانونًا في مصر.

وشهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرفت عبدالعظيم، بشأن قيام بعض السودانيين بإجراء عمليات ختان الإناث المجرمة قانونًا في مصر.

وقالت النائبة ميرفت عبد العظيم: إن ذلك يأتي من خلال الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، وبالتواصل مع الرقم الموجود على الصفحة تحدث من المسئول عنها عن إمكانية اجراء الختان لفتيات في سن 5 سنوات وباجراء اتصال آخر تحدث المسئول عن الصفحة عن إمكانية اجراء الختان للذكور.

وأشارت إلى أنه وفقا للشكاوى الواردة، فإن عمليات ختان الإناث تتم بمقابل مادي 3000 جنيه، إلا أن الطبيب الآن قام بإغلاق الصفحة الشخصية على فيس بوك التي يقوم بالاعلان من خلالها.

وقالت النائبة عبلة الألفي لابد من نشر الوعي ضد الأفكار التي تشجع على نشر الختان وما له من أخطار صحية ونفسية محذرة من المعتقدات الوافدة التي لا تتناسب مع الثقافة المصرية.

وحذر النائب أحمد العرجاوي من خطورة الترويج لهذه الأفكار عبر السوشيال ميديا مضيفًا: “لابد من احترام المعتقدات المصرية”.

وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: إن البرلمان فوجئ وهو يطبق قانون تجريم ختان الإناث في مصر، بقيام أحد الوافدين بارتكاب الجريمة، مؤكدا أن تطبيق القانون يكون على المصريين وكذلك أي من ضيوفها.

وأكد “حاتم” أن من يأتي ضيفا لمصر، يجب أن يحترم قوانينها.

فيما قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إن البرلمان قطع أشواطًا كبيرة في ملف ختام الإناث، لذلك فإن ظهور تلك الظاهرة من جانب وافدين، يجب أن يواجه من جانب المجلس القومي للمرأة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة.

وطالبت النائبة إيرين سعيد بمعرفة الإجراءات التي من شأنها مواجهة تلك الظاهرة القبلية، وأكدت أن الموضوع مجتمعي ويحتاج إلي تفاعل وتكاتف من كافة الجهات المعنية بالدولة،لاسيما وأن مصر تخطو خطوات جادة لمواجهة ظاهرة ختان الإناث.

وأشارت النائبة إلي وجود صفحات تروج لصفحات ختان الإناث والأطفال، وقالت: نرحب بالوافدين ولكن يجب مراعاة العادات والتقاليد لهذة الثقافات المختلفة ،لاسيما وأن الثقافة والمكتسبات المصرية تختلف تماما عن عادات الوافدين.

وسألت النائبة عن الخطط التى يجب ان نتصدى بها لهذة الأفكار، لافتة إلي أن هناك مصريين طلبوا عبر هذه الصفحات التى تروج لعمليات الختان فى المنازل لإجراء هذة العملية.

وطالبت النائبة بضرورة تفعيل قانون المجلس الصحى المصري، قائلة: قانون محترم جدًا نحن بحاجة إلى تفعيله بالأخص بالوافدين من الأطباء والتمريض.