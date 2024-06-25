نقيب المهندسين: لجنة الفضاء حققت نجاحات عديدة وتواصلًا متميزًا مع وكالة الفضاء المصرية منذ تأسيسها

بحضور طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والأستاذ الدكتور هشام سعودي والدكتور أحمد البدوي سيد– وكيلي النقابة، و كريم الكسار- أمين عام مساعد النقابة، عقدت لجنة الفضاء، برئاسة الدكتور أحمد فرج– اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد.

في بداية الاجتماع، أشاد نقيب المهندسين برئيس اللجنة وأعضائها.. وقال: “اللجنة بفضل جهود رئيسها الدكتور المهندس أحمد فرج وجهود أعضائها حققت نجاحات عديدة منذ تأسيسها قبل 3 سنوات، كما حققت تواصلًا متميزًا مع وكالة الفضاء المصرية، وهي من اللجان النقابية الواعدة التي تعبر عن مجال حديث من مجالات الهندسة، وهو تكنولوجيا وعلوم الفضاء”.

وأكد نقيب المهندسين دعم هيئة مكتب النقابة للجنة الفضاء وجميع أنشطتها.. وقال: “مصر تمتلك باعًا جيدًا في مجال الفضاء، ولجنة الفضاء في نقابة المهندسين تقدم نموذجًا جيدًا لتوعية المهندسين والرأي العام الهندسي بتكنولوجيا الفضاء وعلومه”.

فيما أشاد الدكتور هشام سعودي بالكوادر الهندسية بوكالة الفضاء المصرية، وبدور اللجنة في توعية المهندسين بعلوم الفضاء.. وقال: “مهندسو وكالة الفضاء المصرية قادرون على نقل مصر لمنطقة متقدمة جدًّا في تكنولوجيا الفضاء، والدور الذي تقوم به لجنة الفضاء في النقابة بتوعية المهندسين بتكنولوجيا وعلوم الفضاء هو دور مهم وحيوي”. ورحب “سعودي” بصفته رئيسًا للجنة التدريب بالنقابة، بالتعاون بين لجنة التدريب ولجنة الفضاء، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة تفتح آفاقًا تدريبية جديدة للمهندسين.

وفي ذات الاتجاه، حيّا الدكتور أحمد البدوي سيد، لجنة الفضاء وأعضاءها، مؤكدًا أن الغالبية العظمي من المصريين وقطاعًا كبيرًا من المهندسين يتطلعون لمعرفة أكبر عن تكنولوجيا الفضاء والدور الاجتماعي والاقتصادي للأقمار الصناعية المصرية.. وهذه المعرفة ستقدمها لجنة الفضاء لجموع المهندسين، لهذا فهي إحدى اللجان النقابية المهمة والتي ننتظر منها الكثير.

وأشاد كريم الكسار، بما تضمه اللجنة من قامات علمية متميزة في مجال الفضاء وعلومه.. وقال: “اللجنة تضم مهندسين متميزين وواعدين، ويمتلكون خبرات كبيرة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وعلى رأسهم الدكتور أحمد فرج، أحد كبار خبراء تكنولوجيا الفضاء في مصر، وأحد الكوادر المتميزة علمًا وخلقًا بالمجلس الأعلى لنقابة المهندسين”.

وأضاف: “اللجنة حققت نجاحات كبيرة في السنوات السابقة، ولاقت قبولًا واستحسانًا من الجميع، ونثق أنها ستواصل المسيرة في الفترة القادمة بأفضل مما كانت عليه بما تمتلكه من خبرات وقامات هندسية متميزة”.

وأوضح الدكتور أحمد فرج، أن لجنة الفضاء واحدة من اللجان النقابية الحديثه، فعمرها 3 سنوات، ومع ذلك تحظى بدعم كبير من نقيب المهندسين وهيئة مكتب النقابة.. وقال: “للجنة عدة أدوار مهمة، على رأسها رفع الوعي التثقيفي بهندسة الفضاء للمهندسين، وتدريب المهندسين على هندسة تكنولوجيا الفضاء”.

وأشاد “فرج” بتشكيل اللجنة، مؤكدًا أنها تضم قامات علمية هندسية كبيرة.

شارك في اجتماع اللجنة، الأستاذ الدكتور المهندس أحمد حمزة حسيني– وكيل اللجنة، والمهندس أحمد عبد الحكيم المنهاوي– مقرر اللجنة والدكتورة المهندسة ميادة خيري شحاتة– مقرر مساعد اللجنة، وعدد كبير من أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة في اجتماعها خطة عملها خلال الفترة القادمة وأنشطتها من ندوات ومؤتمرات داخلية وخارجية، مع استكمال العمل ببروتوكول التعاون مع وكالة الفضاء المصرية.