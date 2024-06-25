نقيب المحامين : ٣٠ يونيو نقطة التحول فى التاريخ الحضاري لأمتنا المصرية

هنأ عبدالحليم علام ، نقيب المحامين، القيادة السياسية قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، مؤكدأ انها ثورة شكلت نقطة التحول فى التاريخ الحضاري لمصر ، مشيراً الى الدور العظيم للقوات المسلحة المصرية والتى لم تحيد عن الوقوف بجانب الشعب وأييده والانحياز لإرادته ومواصلة دورها الأصيل فى حماية أركان الدولة ودورها فى الحفاظ على مقدسات الوطن ومقدراته.

ويرى علام ، أن 30 يونيو هو يوم بالغ الأهمية في تاريخ الدولة ، حيث كان

مشهدًا عظيمًا ليس له مثيل في تاريخ الأمم والدول والشعوب، لم يحدث أن خرج نحو أربعة وثلاثين مليونًا في يوم واحد ليقولوا “لا” لحكم الجماعة، فكان يوم الشعب ، حيث تكاتف الجميع شعباً ومؤسسات ، الى أن تحدد عليه تاريخ مصر، وهو الذي أغلق على المتربصين بها دعاوى الانقلاب، وأثبت للعالم أن الشعب وهو الأصيل صاحب الكلمة التي يعنو لها الجميع، حاكمين ومحكومين، فهو وحده الذي يضفي الشرعية، وهو وحده الذي يملك سحبها.

واشار علام، الى أن الجيش لا يزال يقوم بدوره الحاسم في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التي تحاول العبث بأمن واستقرار البلاد، داعياً جميع المواطنين إلى استمرار ملحمة التكاتف بين أفراد الشعب وقواته المسلحة وأجهزة الشرطة، حتى تندحر تنظيمات وجماعات الإرهاب التي تسعى لنشر الخراب والدمار في المنطقة.