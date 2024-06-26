طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان فى الفيزياء والتاريخ..السبت

يواصل طلاب الثانوية العامة امتحانات الدورالاول للعام الدراسى الحالى 2023/2024، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية بقسميها” العلوم والرياضيات” امتحان مادة الفيزياء، يوم السبت المقبل الموافق 29 من يونيو الجارى ، بينما يؤدى طلاب الشعبة الادبية امتحانهم فى مادة التاريخ فى نفس اليوم وعلى مدار ثلاث ساعات من التاسعة صباحاً.

بينما أدى الطلاب بجميع الشعب، الامتحان أمس الثلاثاء ، فى مادة اللغة الاجنبية الثانية والتى شملت” الفرنسية والأسبانية والإيطالية والألمانية والصينية” من التاسعة صباحا ولمدة ساعتين حتى 11 صباحا، وشهدت لجان الامتحان أثناء دخول الطلاب إجراءات تفتيش دقيقا لعدم السماح للطلاب بدخول لجان الاختبارات بأى وسيلة غش، وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن درجات امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي ،40 درجة، مضيفة أن عدد الأسئلة 31 منها 29 سؤال اختيارى وسؤالين مقالى، و70% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العقلية العليا، وستكون الأسئلة غير معقدة أو تعجيزية، مشددة على أن الأسئلة سوف ستكون واضحة وخالية من التعقيدات وإجاباتها تقيس فهم الطالب ونواتج التعلم.

وتداولت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان، حيث نشرت الصفحات امتحان الفرنسية والأسبانية، بينما أصدرت الوزارة بيان ، بشأن تداول الورقة الامتحانية على جروبات الغش الالكترونى، حيث كشف شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة ، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بالوزارة أكد عدم صحة كافة المنشورات التي تم تداولها على جروبات الغش الإلكتروني قبل بداية انطلاق امتحان مادة اللغة الثانية أمس، موضحا أنه تم بالتعاون مع الجهات المعنية رصد وإغلاق عدد كبير من جروبات الغش الإلكتروني على مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعى، والتي يستهدف القائمين عليها النصب والاحتيال على الطلاب وأولياء الأمور.

كما أوضح شادي زلطة أن بعض التطبيقات تسمح بتعديل مواعيد النشر على هذه الجروبات لإيهام المنضمين لها بقدرتهم على نشر أوراق أسئلة الامتحانات قبل بداية الامتحان، وهو الأمر الذي كشفه فريق مكافحة الغش الاكتروني بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، كما هو موضح بالصورة المرفقة.

وقد أشتكى الطلاب بجميع الشعب من صعوبة الورقة الامتحانية فى أول وثان أيام الامتحان للمواد الاساسية ، حيث شهدت مادة اللغة العربية صعوبة فى أجزاء من القراءة المتحررة والقواعد النحوية ، الامر الذى أثار غضب أولياء الامور الذين طالبوا بمراعاة ذويهم عند وضع الاسئلة بحيث تكون فى مستوى الطالب المتوسط، بينما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بشأن شكاوى طلاب الثانوية العامة من صعوبة جزئيات بامتحان اللغة العربية سيتم الانتظار حتى يتم التصحيح، موضحة أن التصحيح الإلكتروني يكشف ويظهر مستوى صعوبة كل سؤال بالامتحان حال وجودها.

ويؤدى الطلاب السبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.