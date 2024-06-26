النائب عصام خليل: ٣٠ يونيو إنطلاقة لبناء الإنسان المصري

في الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، أكد النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، أن الثورة كانت بمثابة نقطة تحول تاريخية في مسيرة مصر، مهدت الطريق لبناء الإنسان المصري وصياغة شخصيته القوية المُستقلة.

وقال«خليل»، إن ثورة 30 يونيو حققت العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة، منها الحفاظ على الوطن من هاوية جماعات الشر و إسقاطت نظام جماعة ممولة من جهات خارجية الذي سعى إلى تدمير الدولة المصرية وتحويلها إلى خلافة لهم، مؤكدا أن الثورة كانت ركيزة أساسية لخطوات الدولة المصرية للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، مما أدى إلى تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأوضح أن مصر ما بعد ثورة يونيو ورغم محاولات عديدة لعرقلة مسيرة النجاح إلا أن الاقتصاد المصري شهد نهضة ملحوظة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت معدلات النمو وتحسنت مؤشرات الأداء الاقتصادي،

تطوير البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات، مثل الطرق والكهرباء والصرف الصحي، والارتقاء بالخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والإسكان ومازالت تحاول لتحقيق الأفضل .

وأكد النائب الدكتور عصام خليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع بناء الإنسان المصري على رأس أولوياته، حيث أطلق العديد من المبادرات والمشروعات الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب وقدراتهم، وصقل شخصيتهم الوطنية، وكانت أولي الخطوات مؤتمرات الشباب الحافلة والاهتمام بذوي الهمم وغيرها.

وأشار خليل إلي أن حزب المصريين الأحرار يُولي اهتماماً كبيراً لبناء الإنسان المصري، حيث تضمنت رؤيته وبرنامجه العام العديد من البرامج والمشروعات الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب وقدراتهم، وصقل شخصيتهم الوطنية، وهو ما يسعدنا توافق خطواتنا مع الرؤية العامة للدولة وقائدها.

وأوضح أن حزب المصريين الأحرار قام بعدد من البرامج التدريبية للشباب والنشء يهدف تعزيز القيم الوطنية وبناء الإنسان وحسن استخدام الطاقات والقدرات لخدمة المجتمع وتعظيم الاستفادة من أبناء مصر.

واثني بجهود القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الرامية لتعظيم دور المبادرات والمشروعات الوطنية الهادفة إلى بناء الإنسان المصري، منها الرقمية والتكنولوجية والخدمية وغيرها ومنها ما يهدف اكتشاف وصقل مهارات الشباب في مختلف المجالات، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، و “حياة كريمة” تسعي إلى تحسين حياة المواطنين في القرى المصرية، من خلال توفير الخدمات الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة،و”ابدأ” ترنو إلى دعم رواد الأعمال الشباب وتوفير فرص الاستثمار لهم وغيرها.

وتابع :” أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة انطلاقة جديدة لبناء الإنسان المصري، وأن حزب المصريين الأحرار يُشارك بفعالية في هذا الجهد الوطني الهام، ويُشدد على ضرورة تضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف الثورة، وبناء مصر اللي بنحلم بيها قوية مُزدهرة”.