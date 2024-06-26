حملة للتموين والطب البيطري علي المحالات والسوبرماركت بمدينة شبين القناطر

واصلت مديريات الطب البيطري والتموين ؛ حملاتها على مستوى مدن ومراكز محافظة القليوبية، حيث قامت بحملة مكبرة على علي المحالات والسوبرماركت بشبين القناطر تم المرور والمتابعة علي بعض المحالات والسوبر ماركت للسلع واللحوم المجمدة المعروضة للمواطنين والتأكد من مدي الالتزام بالبيع حسب السعر المحدد للسلعة وكذا صالحيتها وتاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء المدون علي المنتج ونوع الشركة المنتجة للسلعة وهل هي شركة معتمدة او مخالفة لشروط الصحة العامة.

جاء ذلك بحضور طلال ربيع نائب رئيس المركزوالمدينة بشبين القناطر و دكتورة الفت صيام مفتشة الطب البيطري وعادل صقر مفتش التموين، ومازالت الحملات مستمره بالتزامن من فصل الصيف ، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وخالد حامد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر .