 “صحة بالقليوبية”:  اجتماع لمناقشة خطة العمل للمسح الميداني للبهارسيا والطفيليات المعوية 

تطبيقا لخطة الدولة للقضاء نهائيا علي مرض اابلهارسيا والطفليات المعوية ، وبتوجيهات دكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ؛ عقد دكتور محمد جمال سلامة وكيل مديرية الصحة اجتماعا تنظيميا مع فريق إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة بالقليوبية ، تحت اشراف دكتور لبني سليم مدير الإدارة ، وبحضور مديري الإدارات المعنية بمديرية الصحة ، ومديري الادارات الصحية التي من المقرر ان تبدأ بها عملية المسح الميداني ،

حيث ستبدأ عملية المسح ابتداءا من ١ يوليو القادم حتي ٣٠ سببتمبر بالقري التابعة لادارات بنها ، كفر شكر ، القناطر، شبين القناطر ، الخانكة ، طوخ ، وقليوب..

وتم اثناء الاجتماع مناقشة خطة العمل أثناء عملية المسح، وتوزيع المهام لكل إدارة كلٌ فيما يخصه ،

حيث تم التأكيد علي التالي :تفعيل دور الرائدات الريفيات ، ودور التثقيف الصحي والاعلام المجتمعي ؛ عن طريق عقد ندوات توعوية في أماكن التجمعات ، وكذلك عمل تثقيف صحي من مقدمي الخدمة الي المواطنين المترددين علي العيادات الخارجية والمواطنين من سكان المربعات التي سيتم تقديم الخدمة بها.

الي جانب عمل الدعايا بالمساجد ودور العبادة ، وتوزيع المطويات والملصقات لتعريف المواطنين بمرض البلهارسيا والطفيليات المعوية الأخري وطرق انتشار العدوي ، وطرق الوقاية منها.

ضرورة وضع خطة شاملة للاشراف بكل ادارة صحية ، وكذلك عمل خطط تفصيلية للوحدات الصحية موضح بها اماكن العمل ، واسماء الفنيين القائمين بالفحص