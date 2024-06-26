نقل النواب تطالب بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي باستحداث وزارة للاقتصاد والاستثمار

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدول الأفريقية تستورد 450 مليار دولار من المنتجات الزراعية والصناعية يكون نصيب مصر منها 1% فقط، على الرغم أن مصر اقرب دولة للدول الأفريقية ولديها الكثير من الصادرات الزراعية والصناعية التي تحتاجها الدول الأفريقية.

وأوضح عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة

قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA)، أن مصر تمتلك البنية التحتية والاستثمارية والصناعية اللازمة لكافة احتياجات الدول الأفريقية.

وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب، على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص وزارات بالاستثمار والاقتصاد والصناعة والاهتمام بهم في التشكيل الوزاري المرتقب.

وطالب النائب بضرورة اهتمام الدولة خلال الفترة القادمة بالصناعة قبل الزراعة لأن مشكلة الدولة المصرية تكمن في الصناعة والاستثمار ويجب الاهتمام بهم لدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس نقل النواب، أن الهدف من هذه الاتفاقية هو زيادة الدخل من العملات الأجنية، ودعم الاقتصاد الوطني.