توفير جهاز سايبر نايف بمستشفيات الدولة.. البرلمان يطالب وزير الصحة بالاهتمام بمرضى السرطان

واقترح النائب سيد حنفي، على الحكومة الجديدة شراء جهاز في غاية الأهمية لعلاج المرض اللعين “جهاز سايبر نايف” وهو تقنية متقدمة للجراحة الإشعاعية غير التوغلية والخالية من أي ألم، والتي توفر دقة بدرجة فرع الملليمتر في علاج السرطان في أي مكان في الجسم، مشددًا على ضرورة توفير عدد من هذه الأجهزة لتكفى احتياج الإنسان المريض الذى يعانى ويأن من هذا المرض، لتكون مبادرة شراء هذا الجهاز بمستشفيات الأورام مباردة قومية كما حدث من قبل خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى في القضاء على فيرس سي، مطالباً بإحالة طلب الإحاطة الى اللجنة المختصة لمناقشتة وإعداد مذكرة بشأنة.