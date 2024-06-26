توفير جهاز سايبر نايف بمستشفيات الدولة.. البرلمان يطالب وزير الصحة بالاهتمام بمرضى السرطان
وجه النائب سيد حنفي طه طلب إحاطة موجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان بشأن الاهتمام بملف الصحة، صحة المواطن وبالأخص أصحاب مرضى السرطان.
وقال النائب في طلبه: إنه في ضوء تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل حكومة جديدة، من ذوى الكفاءات والخبرات وتضمن التكليف الرئاسى 7 محددات رئيسية لعمل الحكومة الجديدة، تتعلق بالحفاظ على الأمن القومي، والإصلاح الاقتصادي، وتطوير الحياة السياسية، وبناء الإنسان المصري، والاهتمام بملفى التعليم والصحة، وتعزيز الوعى الوطنى والثقافي، وتطوير الخطاب الدينى المعتدل، بما يدعم المواطنة والسلام المجتمعي، نطالب الحكومة ان تضع نصب اعينيها صحة المواطن المصرى وبالاخص أصحاب مرضى السرطان الذين يعانون أشد المعاناة من تكلفة العلاج من جهه وعدم جدوى العلاج في بعض الحالات من جهه أخرى.
واقترح النائب سيد حنفي، على الحكومة الجديدة شراء جهاز في غاية الأهمية لعلاج المرض اللعين “جهاز سايبر نايف” وهو تقنية متقدمة للجراحة الإشعاعية غير التوغلية والخالية من أي ألم، والتي توفر دقة بدرجة فرع الملليمتر في علاج السرطان في أي مكان في الجسم، مشددًا على ضرورة توفير عدد من هذه الأجهزة لتكفى احتياج الإنسان المريض الذى يعانى ويأن من هذا المرض، لتكون مبادرة شراء هذا الجهاز بمستشفيات الأورام مباردة قومية كما حدث من قبل خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى في القضاء على فيرس سي، مطالباً بإحالة طلب الإحاطة الى اللجنة المختصة لمناقشتة وإعداد مذكرة بشأنة.
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