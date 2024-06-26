جوميز يحل أزمة الجبهة اليسرى ويعيد هيكلة هجوم الزمالك فى الصيف

يدرس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، الاستعانة بلاعب وسط الفريق محمد عاطف، لاشراكه فى مركز الظهير الأيسر خلال الفترة المقبلة، بسبب الأزمة التى ضربت الفريق الأبيض مؤخرا فى هذا المركز.

ويريد جوزيه جوميز، توظيف محمد عاطف، لاعب وسط الفريق فى مركز الجبهة اليسرى، عقب إصابة أحمد فتوح مؤخرا على مستوى الكاحل وقبله محمد عبد الشافى فى الرباط الصليبى لتصبح هذه الجبهة خاوية تمامًا.

وخلال تدريبات الفريق الأبيض الأخيرة ، أشرك جوزيه جوميز، محمد عاطف فى مركز الظهير الأيسر، بعدما اعتمد من قبل ذلك على السنغالى إبراهيما نداى، لكنه لم يقدم المستوى المرجو منه فى هذا المركز.

وانضم محمد عاطف، لصفوف نادي الزمالك، قادما من طنطا فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وفى السياق نفسه، يعتزم مسئولو نادى الزمالك، إجراء عملية هيكلة لهجوم الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث استقرت على رحيل مهاجم الفريق ناصر منسى، فى الموسم المقبل، بسبب عدم تقديم مستوياته قوية طيلة الفترة الماضية.

كما ترغب إدارة فريق البنك الأهلى، فى عودة ناصر منسى، حال رحيله عن صفوف نادى الزمالك، خلال الموسم المقبل، كما أن إدارة نادى الزمالك قررت استمرار التونسى سيف الدين الجزيري، فى الموسم المقبل، بالإضافة إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر لتدعيم هجوم الفريق.