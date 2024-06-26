«البعوض» يهاجم لاعبى ألمانيا.. وسط مخاوف من تفشى «الأمراض»

تعرض نجوم منتخب ألمانيا إلى هجوم كاسح من البعوض فى المعسكر عقب التأهل إلى ثمن نهائى كأس أوروبا، وسط مخاوف من انتقال الأمراض إلى اللاعبين وغيابهم عن المباريات الحاسمة فى الدور المقبل.

وتفاجأ نجوم منتخب ألمانيا بكثرة أعداد البعوض فى المعسكر، إذ اشتكى المهاجم ماكسيميليان بيير من لدغاته، وقال: أصبحنا نهرب إلى المكاتب، لقد لسعنى البعوض مرتين أو 3 مرات، لكن إذا كان البعوض مشكلتنا الكبرى فى البطولة.. فلا بأس.

وتعرضت منطقة جنوب ألمانيا إلى فيضانات فى وقت سابق، كما ساهم ارتفاع درجات الحرارة بظهور الحشرات، إذ كان ملعب مباراة ألمانيا والمجر فى الجولة الماضية خلية نحل فعلياً فى كافة الجنبات.

وقال خبير فى علم الحشرات يُدعى مارتن جيبر، فى تصريحات إعلامية: «هذه النوعية من البعوض عدوانية للغاية وتظهر بأعداد كبير وتلسع فى النهار والليل، والخوف من أن ينقل البعوض الكثير من الأمراض للاعبين، إذ أن لسعاته مسؤولة عن العشرات منها.