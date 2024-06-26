برلماني: قرار غلق المحال التجارية الساعة 10مساء يرشد استهلاك الكهرباء

أشاد النائب محمد عزت القاضي بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، قرار تحديد مواعيد غلق المحلات التجارية في الـ10 مساء، مؤكدا أن هذا القرار يرشد استهلاك الكهرباء، ويعد أفضل الخيارات لتخفيف الأحمال على الكهرباء.

وأوضح القاضي أن دول العالم نظمت منذ القدم عملية فتح وغلق المحلات كنوع من تنظيم التجارة وحركة البيع والشراء، لما له من مردود اقتصادي في توفير الطاقة التي أصبحت مشكلة تعاني منها الدول أجمع وليس الدولة المصرية فقط.

وأكد على أن قرار غلق المحلات التجارية الـ10 مساءا له إيجابيات كثيرة أبرزها أنه يخفف الأحمال ليس هذا فحسب، بل أنه راعى استمرار فتح البقالات لغاية الساعة الوحدة وهو الأمر الذي يلبي احتياجات المواطنين لشراء احتياجاتهم، مؤكدا أن قرار غلق المحال يعتبر أحد الإجراءات التي تتخذها بعض الدول للحد من استهلاك الكهرباء، ومن المهم أنه تم الأخذ في الاعتبار الأماكن السياحية، التي تجتذب سياحا أجانب، وذلك لعدم التأثير بالسلب على السياحة، والتي تعتبر من أهم الأدوات الجاذبة للعملة الصعبة.