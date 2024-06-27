خلال اجتماع سياحة النواب.. برلماني يشيد بالسفارة المصرية بالسعودية لما قدموه خلال أزمة الحج

شهدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي اجتماعا عاصفة، أمس، لمناقشة ملف أزمة الحج هذا العام وما ترتب علي سفر الآلاف من رمضان للحج دون تأشيرة ، ومناقشة الأجراءات المتبعه والتوعية لعدم تكرار ماحدث مستقبلا، وذلك بحضور وزير السياحة د. أحمد عيسي، علاء فؤاد وزير المجالس النيابية. وعدد كبير من النواب، والسفير حاتم الألفي مساعد وزير الخارجية ومسؤولي السياحة في مصر.

وفي كلمته تقدم النائب د. ثروت سويلم و بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لتدخلة في تلك الأزمة وتشكيل لجنه من رئيس الوزراء لمتابعة ترتيبات دفن شهداء الحج و ورعاية ذويهم حتي الوصول لمصر.

وأضاف سويلم: أن السلطات السعودية قامت بتنفيذ توجيهات ولي العهد أولت المصريين برعاية مميزة وتسهيلات غير مسبوقة لإنهاء إجراءات الدفن، وأشاد النائب ثروت سويلم بالمجهود العظيم من رجال السفارة المصرية المتواجدين في كل مكان في المستشفيات بمكة المكرمة على مدار اليوم ووسام تقدير للسفير أحمد فاروق سفير مصر بالسعودية، والسفير أحمد عبدالمجيد قنصل جدة العام هم واجهة مشرفة وعظيمة لمصر.

ووجه سويلم التحية والتقدير لكل العاملين بسفارة مصر بالسعودية لهذا المجهود العظيم، مضيفًا أن وزارة السياحة برئاسة الوزير أحمد عيسي وزير السياحه لم تألوا جهد لخدمة الحجاج النظاميين، وبذل الوزير كل الجهد لرعاية المصريين وفقا لإجراءات قانونية مميزة، وتابع قائلًا: وتقوم الوزارة بمحاسبة الشركات التي ساعدت على الحج الغير نظامي.

وأكد سويلم أن قطاع السياحة في عهد الوزير شهد أقبال لم يحدث منذ 2010 ووصل عدد السائحين في مصر 7 مليون سائح.