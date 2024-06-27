طلاب « القسم الأدبي» بالقليوبية يختتمون الأسبوع الثالث من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 

اختتم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، اليوم الخميس، امتحانات الأسبوع الثالث بمادة «الأدب والنصوص»وتابع الشيخ السعيد الصباغ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بورسعيد الأزهرية، والمشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالقليوبية، لجان إدارة بنها و إدارة طوخ، للتأكد من انتظام اللجان وسيرها على الوجه الأكمل، مؤكدا أهمية توفير المناخ التربوي الملائم لأداء الامتحانات بهدوء ويسر، مشددًا على ضرورة التواصل الفوري مع غرف المتابعة على ما يستجد من أعمال، ولم تسجل غرف المتابعة أية شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لزمن الإجابة أوخروجها عن المناهج المقررة.

من جانبه أكد الشيخ عبد الموجود دسوقي، مدير عام العلوم الشرعية والعربية بمنطقة القليوبية، يرافقة ياسر فتحي، موفد قطاع المعاهد، على مرور أعمال امتحانات اليوم للقسم الأدبي في أمان تام وانضباط دون أن ترصد تقارير غرفة العمليات الرئيسية أي سلبيات تؤثر على سير الامتحانات بكافة اللجان.