برلمانية: ثورة 30 يونيو غيرت مجرى التاريخ ونقطة فارقة في حياة المرأة المصرية

وجهت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان التهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم والمرأة المصرية بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لـثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدة أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة مضيئة بأحرف من ذهب في تاريخنا الوطني، ونقطة فارقة في حياة المرأة المصرية التى غيرت مجرى التاريخ جنباً إلى جنب مع الرجال من أجل بناء وطن وتصحيح مسار واسترداد دولة والحفاظ على أمنها القومى.

وقالت النائبة: إن ثورة 30 يونيو نقطة فارقة في حياة كل امرأة مصرية خرجت لتطالب بحقوقها وتعكس مدى حبها وخوفها على بلدها ، فشاركت وعبرت برأيها وثبتت أنها قادرة على الاختيار وصنع القرار، واقتحمت الميادين بعد سنوات من التجاهل والتهميش وثبتت قدرتها على اتخاذ وصنع القرارات، وتمسكها بحقوقها السياسية مثلها مثل الرجل .

وأضافت: أن ثورة 30 يونيو حققت مكتسبات كثيرة للمرأة المصرية التي تعيش الآن عصراً ذهبياً لم تشهده من قبل في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وضعها على أهم أولوياته وفتح لها آفاقاً جديدة ومهد لها الطريق للحصول على حقوقها بعد سنوات طويلة من التهميش، وبالفعل نالت المرأة المصرية العديد من الامتيازات ومكاسب غير مسبوقة لم تحصل عليها من قبل سواء على مستوى التمكين السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ، وتواجدت بقوة في جميع مناصب الدولة .

ووجهت النائبة تحية تقدير وإعزاز لشهداء مصر الأبطال من أبناء القوات المسلحة، والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن.