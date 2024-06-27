الأهلى يقترب من تجديد عقد نجميه هانى والسولية

أكدت تقارير إعلامية، أن النادى الأهلى يقترب، من حسم ملف تجديد عقدى ثنائى الفريق الأول لكرة القدم الظهير الأيمن محمد هاني ولاعب الوسط عمرو السولية، وذلك خلال الفترة الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن النادى الأهلى، يستعد للإعلان الرسمى عن تجديد عقدى هانى عمرو السولية، بعدما تم الاتفاق معهما على هذه الخطوة.

وكان المدير الفنى لـ«المارد الأحمر»، السويسرى مارسيل كولر، قد أعطى الضوء الأخضر لإدارة النادى لتجديد عقد الثنائى هانى والسولية، بعد أن توصل النادى الأهلى لاتفاق مع محمد هانى لتجديد عقده 3 مواسم، فيما سيبقى لاعب الوسط عمرو السولية لموسمين.

وسيحصل ظهير أيمن النادى الأهلى محمد هانى، فى موسمه الأول مع الأهلى على 11 مليون جنيه خالصة الضرائب ويزيد العقد مليونٍا بشكل سنوى.

كما يستعد الأهلى، لحسم صفقة دفاعية خلال الفترة الحالية تحسبًا لرحيل المدافع محمد عبد المنعم للاحتراف فى أوروبا، ولهذا فتح الأهلى، ملف التعاقد مع القطري صاحب الأصول المصرية، يوسف أيمن مدافع الدحيل، ليكون أولى صفقات النادى الصيفية وذلك بعد فشل ضم الجزائرى زين الدين بلعيد.