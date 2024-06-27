فيوتشر يفوز على الجونة بثنائية ويعود للمربع الذهبى فى «دورىNile»

حقق فريق مودرن فيوتشر فوزا ثمينا ومُسْتَحَقًا، على نظيره ومضيفه فريق الجونة بهدفين دون رد، وذلك فى افتتاح الجولة 28 من الدورى الممتاز«دورىNile»، وأُقيمت المباراة عصر اليوم «الخميس»، على ملعب استاد خالد بشارة فى الجونة.

وشهدت المباراة إصابة حارس مرمى فيوتشر محمود عبد الرحيم «جنش» وخروجه قبيل النهاية بقليل، ونزول الحارس محمود حمدى بدلا منه، وبهذا الفوز يرفع فريق مودرن فيوتشر رصيده إلى 41 نقطة من 27 مباراة، ويستعيد موقعه فى المربع الذهبى، بتقدمه إلى المركز الرابع.

على جانب آخر استمرت معاناة الجونة الذى توقف رصيده عند 31 نقطة، ويأتى بها فى المركز الـ13 بعدما خاض 28 مباراة.

أحرز اللاعب على الفيل الهدف الأول لفيوتشر فى المباراة من ضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء، فى الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لفيوتشر، فى الدقيقة 51 من عمر اللقاء بعد عرقلة للاعب محمد فارق داخل منطقة الجزاء، تصدى لها بنجاح لاعب فيوتشر جوناثان نجويم، مُحرزًا الهدف الثانى، في الدقيقة 53.