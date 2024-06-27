المصرى يفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف فى ديربى القناة بالدورى

حسم فريق المصرى البورسعيدى ديربى القناة لصالحه أمام مستضيفه فريق الإسماعيلى بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم “الخميس”، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز “دورىNile”.

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق “هدف ذاتى” عن طريق لاعب الدراويش محمد الدسوق، الذى سجل هدفًا فى مرماه فى الدقيقة 13 من زمنالشوطالأول، فى محاولته لإبعاد كرة فخر الدين بن يوسف، مهاجم المصرى.

ويأتي فوز المصرى البورسعيدى فى مباراة اليوم، بعد خسارته فى المباراة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا، فيما فشل الإسماعيلى فى الاستفادة المعنوية من فوزه أمام مودرن فيوتشر فى المباراة الماضية.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق المصرى البورسعيدى رصيده للنقطة 45، فى المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري، بفارق الأهداف فقط خلف الأهلى، فيما تجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة 31 فى المركز الثانى عشر.