رباعية زد إف سى فى طلائع الجيش تقفز به للمركز الرابع فى “دورىNile”المصري

حسم فريق زد إف سى نتيجة لقاءه أمام نظيره فريق طلائع الجيش بفوز عريض ومستحق، برباعية مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم “الخميس”، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدورى الممتاز، والتى أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي.

تقدم زد فى الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول، بعدما أطلق عبد الرحمن البانوبى تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين مرت على يمين الحارس لداخل الشباك، وفى الدقيقة 29 من نفس الشوط سدد مصطفى زيكو، من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ومرت على يمين الحارس لداخل الشباك.

وفى الشوط الثانى، وعند الدقيقة 50 من عمر المباراة، تبادل شادى حسين الكرة مع مصطفى زيكو، وتوغل بالكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك، لكن الطلائع قلص الفارق فى الدقيقة 62 حينما استغل جودوين شيكا خطأ من مدافعى نادى زد إف سى وراوغ الحارس على لطفى، وسدد الكرة فى المرمى الخالى، وفى الدقيقة 79 مرر شادى حسين لمصطفى سعد داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة لتمر على يسار الحارس لداخل الشباك.

وبهذه النتيجة، يقفز فريق زد إف سى للمركز الرابع برصيد 41 نقطة، فيما يأتى فريق طلائع الجيش فى المركز الحادى عشر برصيد 34 نقطة.