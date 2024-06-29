بسبب حريق استاد الإسكندرية.. تغيير موعد مباراة الاتحاد والداخلية فى الدورى اليوم

أعلنت رابطة الأندية المصرية، برئاسة أحمد دياب، عن تغيير موعد مباراة زعيم الثغر وفريق الداخلية، ضمن مباريات الجولة الـ28 من مسابقة الدورى الممتاز «دورىNile».

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب استاد الإسكندرية، فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة بدلًا من الساعة السابعة مساءً.

وجاء قرار التغيير عقب الأحداث التى شهدتها مباراة فريقى سموحة وبيراميدز، أمس «الجمعة»، عقب نشوب حريق فى غرفة التحكم بالكابلات والمتواجد فى البرج الثانى من ملعب استاد الإسكندرية.

ويتواجد فريق الاتحاد السكندرى فى المركز التاسع برصيد 34 نقطة، فيما يأتى فريق الداخلية فى المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز «دورىNile».