أيمن أشرف: رحيلى عن الأهلى بسبب مشادة كلامية وكولر ظلمنى

أكد أيمن أشرف، لاعب الأهلي السابق والبنك الأهلي الحالى أيمن أشرف، أن المدير الفنى للأهلى مارسيل كولر ظلمه ولم يمنحه الحق الكامل فى المشاركة بشكل أساسى مع الفريق.

وقال أيمن أشرف خلال تصريحات إعلامية: “كانت هناك مشادة حدثت بينى وبين مارسيل كولر، كنت أوجه اللاعبين الصغار بتعليمات، وهذا طبيعى، وهذا تسبب فى غضبه وتحدث معى سيد عبد الحفيظ، وقال لى إهدى فى الملعب لكن كولر اتخذ قرارا مع نفسه ضدى وعاند معى وأنا عاندت معه.”

وأضاف أيمن أشرف: “كولر لم يكن صريحا معى، ومصر بأكملها تعلم جيداً أنه ظلمنى وطلبت منه أن يعطينى حقى فى اللعب، وكولر طلب من محمد الشناوى أيضاً أن يقلل التعليمات التى يوجهها للاعبين، رغم أن الشناوى قائد الفريق”.

وتابع أشرف: “رينيه فايلر كان صريحا مع وليد أزارو من اليوم الأول فى عدم الاعتماد عليه وقال له إنه مهاجم جيد، لكن طريقة لعبه لا تناسبه تماما”.

واختتم أيمن أشرف تصريحاته، قائلا: “كولر مدرب ناجح وحصد بطولات مع الأهلى لكنه بعيد فنياً عن الكثير من المدربين، ويوجد العديد من المدربين أفضل منه، مثل حسام البدرى ومحمد يوسف وفايلر وموسيمانى”.