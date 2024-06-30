بريمونتادا مجنونة.. إنجلترا تخطف التأهل لربع نهائى يورو 2024 من سلوفاكيا.

بصعوبة بالغة، حسم منتخب إنجلترا تأهله لربع نهائى أمم أوروبا 2024، عقب الفوز الصعب والمثير على نظيره منتخب سلوفاكيا، بنتيجة 2-1، مساء اليوم “الأحد”، فى اللقاء الذى أقيم بينهما على ملعب “فيلتينس أرينا”، ضمن منافسات دور ثمن نهائى بطولة يورو 2024.

بدأ منتخب سلوفاكيا التسجيل فى اللقاء، عندما أحرز لاعبه إيفان سكرانز هدف التقدم فى الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

وسجل مهاجم منتخب إنجلترا جود بيلينجهام، هدف التعادل القاتل بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفى الشوط الإضافى الأول، تمكن هارى كين من تسجيل هدف الفوز لصالح إنجلترا ضد سلوفاكيا فى الدقيقة 91.

وبهذا الفوز، يتأهل منتخب إنجلترا للدور ربع النهائى من أمم أوروبا 2024، ليضرب موعدا مع نظيره السويسرى الذى تأهل على حساب منتخب إيطاليا حامل اللقب.