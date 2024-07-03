حماة الوطن: تاريخ الوزراء الجدد مشرف وقادرون على تحقيق إنجازات تحقق تطلعات المصريين

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة وطن، أن تاريخ الوزراء الجدد الذين تضمنهم التشكيل الحكومي الجديد تاريخهم معروف ومشرف، ويتمتعون بكفاءة عالية في مجالاتهم، معربا عن تفاؤله من الحكومة الجديدة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاحالسيسي في تخفيف الأعباء عن الموطن المصري وتحسين مستوى المعيشة الخدمات، والقدرة على مجابهة كافة التحديات التي تواجه الوطن في تلك المرحلة الراهنة الحساسة، وتحسين مستوى الاقتصاد الوطني وخفض معدلات التضخم والأسعار في الفترة المقبلة.

وقال “الزهار”، إن الأسماء التي تضمنتها الحكومة الجديدة سواء الجديدة أو المستمرة تؤكد أننا أمام حكومة قادرة على طموحات المواطنين خلال الفترة المقبلة خاصة أنه لا يوجد دولة في العالم دون أزمات ومشاكل، إلا أن الحكومة عليها أن تحل مشاكل قبل تحولها لأزمات، موضحا أن الحكومة الجديدة مطمئنة لأن الأسماء التي تضمنتها تحظى بكثير من الاحترام ولديها خبرات كبيرة فيمجالاتها، معربا عن تمنيه نجاح تلك الحكومة في تحقيق إنجازات جديدة يشعر بها المواطن المصري في المرحلة القادمة.

وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة وطن، أن الوزراء الجدد لديهم قدرة على إدارة الملفات الهامة وتقديم حلول خارج الصندوق للمشكلات بجميع القطاعات الحكومية، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة مطالبة بالتركيز على ملف الحماية الاجتماعية وتوسيع المظلة التيأطلقتها الحكومة منذ عدة سنوات، ودعم الصناعة والنهوض بالزراعة، مع وضع مقترحات لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطنيمن خلال إجراءات عديدة تضمن استمرار تشجيع المستثمرين والبناء على ما تم في المرحلة المقبلة لضمان ضخ مزيد من الاستثمارات مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

وأشار “الزهار”، إلى أن الحكومة الجديدة تأتي بآمال جديدة لملايين المصريين، وهو ما يتطلب منها وضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها التي أولت اهتماما به على مدار الفترةالماضية، خاصة أن الأسماء الجديدة في تلك الحكومة خاصة الوزارات الخدمية قادرة علىإحداث الفارق في الخدمات الرئيسية لدى المواطن، وهو ما يعطي حالة تفاؤل وكذلك ترقبا بالخطوات التي ستتخذها تلك الحكومة من أجل إرضاء الشارع المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال الفترة المقبلة.