ياسر الهضيبي: لجان مجلس الشيوخ بذلت جهد كبير فى دور الانعقاد الرابع

أشاد النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبى رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ بالعرض الوافي الذى عرضة الدكتور هانى سرى الدين دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

مؤكدًا فى كلمتة امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، أن لجان مجلس الشيوخ قامت بجهد كبير طوال دور الإنعقاد الرابع والأعوام السابقة، مشيدًا باللجان الإقتصادية والتعليم والصحة والإسكان وكافة لجان المجلس، ومع إنتهاء دور الإنعقاد الرابع أتوجه بالشكر لقامات مجلس الشيوخ.

وطالب”الهضيبى” الحكومة الجديدة بالتعاون وتقديم العون مع غرفتى البرلمان والإهتمام بسوق العقارات والإسراع فى الإنتهاء من قانون التصالح على مخالفات البناء حيث أن القانون لم ينفذ على أرض الواقع ويضر بالسوق العقارب موضحًا أن سوق العقارات سوق استثمارى وفيه اموال تصل إلى 2.6 تريليون جنيه.

وأعلن “الهضيبى”موافقتة على تعديل المادة 35 من القانون سالف الذكر بعدم إقتصار فى تأسيس شركات المساهمة لصناديق المكلكية الخاصة وفتح التأسيس لشركات ذات المسئولية المحدودة والتوصية البسيطة وهذا إتجاه لرجال الأعمال خارج مصر.